Basket l’Olimpia Milano in casa del Bayern per ritrovare il successo in Eurolega
Quarto turno di Eurolega e trasferta difficile per l’EA7 Emporio Armani Milano che martedì sera, con palla a due alle 20.30 al Sap Garden, affronterà il Bayern Monaco. E dopo due ko di misura – e non senza polemiche – per i ragazzi di Ettore Messina l’obiettivo è ritrovare il successo in Europa, anche se dovrà farlo in emergenza infortuni. L’Olimpia, infatti, arriverà in Germania senza Josh Nebo, Zach LeDay, Vlatko Cancar e Leonardo Totè. A pesare, soprattutto, le assenze di Nebo e LeDay, che saranno da rivalutare tra un paio di settimane, e che sin qui sono stati fondamentali quando in campo. Servirà, dunque, uno sforzo extra per ovviare alle loro assenze, con Ricci, Dunston e – soprattutto – Booker che avranno in minutaggio importante domani sera e giovedì con la Zalgris. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - olimpia
Dove vedere in tv Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming
Blu Basket, il nuovo preparatore atletico arriva dall’Olimpia Milano: ecco Giustino Danesi
Basket: Vlatko Cancar nuovo acquisto di peso dell’Olimpia Milano
Colpo SPO Basket, Stella#EBK a punteggio pieno, si sblocca Esperia Olimpia Cagliari, bene SBC Step Back Caiazzo, Carver ROMA Cinecittà e Stella Azzurra Viterbo sul filo del rasoio - facebook.com Vai su Facebook
L'Olimpia Milano vince la Supercoppa italiana di basket: Brescia ko 90-76 Per i meneghini è il sesto trionfo della propria storia - X Vai su X
Basket, l’Olimpia Milano in casa del Bayern per ritrovare il successo in Eurolega - Quarto turno di Eurolega e trasferta difficile per l’EA7 Emporio Armani Milano che martedì sera, con palla a due alle 20. Segnala oasport.it
Basket, Milano torna a vincere ed espugna il campo di Varese - Dopo tre sconfitte tra Eurolega e campionato torna al successo l’EA7 Emporio Armani Milano, che sul campo di Varese si impone per 61- Si legge su oasport.it