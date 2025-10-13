Basket l’Olimpia Milano in casa del Bayern per ritrovare il successo in Eurolega

Quarto turno di Eurolega e trasferta difficile per l’EA7 Emporio Armani Milano che martedì sera, con palla a due alle 20.30 al Sap Garden, affronterà il Bayern Monaco. E dopo due ko di misura – e non senza polemiche – per i ragazzi di Ettore Messina l’obiettivo è ritrovare il successo in Europa, anche se dovrà farlo in emergenza infortuni. L’Olimpia, infatti, arriverà in Germania senza Josh Nebo, Zach LeDay, Vlatko Cancar e Leonardo Totè. A pesare, soprattutto, le assenze di Nebo e LeDay, che saranno da rivalutare tra un paio di settimane, e che sin qui sono stati fondamentali quando in campo. Servirà, dunque, uno sforzo extra per ovviare alle loro assenze, con Ricci, Dunston e – soprattutto – Booker che avranno in minutaggio importante domani sera e giovedì con la Zalgris. 🔗 Leggi su Oasport.it

