Basket l' Assi Brindisi domina a Barletta | vittoria netta per 87-60
BRINDISI - Le due formazioni non hanno disatteso le aspettative della vigilia: l'Assi veniva dall'importante successo tra le mura amiche con la Lsb Lecce, mentre per il Barletta Basket l’occasione era ghiotta per conquistare i due punti davanti al proprio pubblico nella gara di esordio di questa. 🔗 Leggi su Today.it
GAME DAY CAMPIONATO SERIE C - Divisione N 2^ giornata di andata Barletta Basket ? Paladisfida, Via Leopardi - Barletta ore 18:30 ? Ingresso posto unico 3€ #BrindisiBravehearts #CourtesideForACause #ZBFAssiBrindisi #ZosBravehear - facebook.com Vai su Facebook
