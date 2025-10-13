Basket l' Assi Brindisi domina a Barletta | vittoria netta per 87-60

BRINDISI - Le due formazioni non hanno disatteso le aspettative della vigilia: l'Assi veniva dall'importante successo tra le mura amiche con la Lsb Lecce, mentre per il Barletta Basket l’occasione era ghiotta per conquistare i due punti davanti al proprio pubblico nella gara di esordio di questa. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: basket - assi

