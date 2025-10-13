Seconda giornata di Serie A 2025-2026 e secondo giro d’indagine sul rendimento del contingente italiano, con partite che hanno fatto ritrovare alcuni nomi ai piani alti e hanno rivelato l’usuale collocazione di altri all’interno dei ruoli di squadra. Ma andiamo a vedere le cose nel dettaglio. Da rimarcare soprattutto la performance di John Petrucelli, l’uomo che dal 2022 è una delle carte da giocare dell’Italia nella quota naturalizzati in caso di necessità. Non è paradossalmente la sua miglior notte di sempre, ma i 24 punti con 3 rimbalzi e 5 assist della folle Trapani-Venezia (a proposito, mai tre overtime nei primi due turni di A da 45 anni) ne confermano la vena offensiva quando chiamato a prendersi un certo tipo di responsabilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 2a giornata di Serie A. Petrucelli e Bortolani, due destini