Basket femminile le migliori italiane della 2a giornata di Serie A1 Lorela Cubaj trascina Venezia sugli scudi anche Debora Carangelo e Caterina Moroni
Seconda giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026 quella disputata nel weekend appena concluso, dove le portacolori italiane hanno ben figurato risultando spesso decisive per le sorti delle squadre di cui difendono i colori: andiamo quindi a scoprirle insieme. 12 punti di Debora Carangelo nel successo esterno della Dinamo Sassari in casa della Bertram Derthona Tortona (69-73), con Anastasia Conte che mette a referto 21 punti ma non bastano alle piemontesi per evitare il ko al pari dei 10 punti di Caterina Dotto e i 9 di Sara Toffolo. L’Umana Reyer Venezia fa saltare il fattore campo a Campobasso contro La Molisana Magnoli (79-84) grazie soprattutto alla doppia doppia di una scatenata Lorela Cubaj (17 punti e 13 rimbalzi), con 10 punti di Francesca Pasa – 9 punti di Sara Madera e 7 di Maria Miccoli tra le fila delle molisane. 🔗 Leggi su Oasport.it
