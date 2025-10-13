Basket DR1 Il Valdelsa vince il derby Asciano battuto
Nella seconda giornata del campionato di divisione regionale uno il Valdelsa Basket si sblocca nel derby contro la Advinser Asciano imponendosi in volata con il punteggio finale di 57-55. Una partita dal punteggio molto basso quella giocata al PalaFrancioli dove la squadra di casa conduce, anche se di poche lunghezze, per i primi 2 quarti. All’intervallo lungo infatti il punteggio vede avanti i biancorossi colligiani 27-21. Nel terzo quarto arriva un parziale devastante da parte degli ospiti che piazzano un 25-9 che sembra indirizzare definitivamente la partita in favore del team delle crete. Invece negli ultimi 10 minuti la compagine di casa non molla e spinta dall’ex Lorenzoni minuto dopo minuto ritorna a contatto riuscendo a piazzare un controbreak che riapre le ostilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - valdelsa
Basket: appuntamento oggi alle 18.30 al palazzetto di Avenza. Legends al debutto in Coppa Toscana. Senza quattro elementi ospita il Valdelsa
Basket Coppa Toscana. Advinser Asciano batte Livorno, Valdelsa Basket asfalta i Legends Carrara
Debutto in campionato per la nostra Under 15 Eccellenza di coach Andrea Doro (assistente coach Giulio Romanelli ), che alle ore 11,30 al PalaTenda affronterà Valdelsa Basket - facebook.com Vai su Facebook
Basket DR1. Il Valdelsa vince il derby. Asciano battuto - Nella seconda giornata del campionato di divisione regionale uno il Valdelsa Basket si sblocca nel derby contro la Advinser ... Lo riporta msn.com
Basket DR1. Domani derbyssimo tra Valdelsa e Asciano. Poggibonsi-Monteroni posticipata al 29 - Nella seconda giornata del girone B del campionato di Divisione Regionale 1 spicca il derby tra Valdelsa Basket e ... msn.com scrive