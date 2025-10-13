basket divisione regionale la juve crolla a monsummano

Nuova sconfitta per la Juve Pontedera Bellaria sul campo di Monsummano nella seconda giornata di Divisione regionale 1, cedendo alla Shoemakers basket Monsummano con il punteggio di 74-61. Buona la prova complessiva dei pontederesi, che hanno interpretato bene la partita e mantenuto l’equilibrio per oltre due quarti, prima di subire l’allungo decisivo nel terzo periodo. Dopo un primo quarto chiuso sul 18-17, la Juve Pontedera ha continuato a restare in partita anche nel secondo parziale di 17-13, grazie a una buona organizzazione difensiva e alla concretezza sotto canestro. Al rientro dagli spogliatoi tuttavia Monsummano ha piazzato un break di 8-0 che ha cambiato l’inerzia della gara, costringendo gli ospiti a inseguire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

