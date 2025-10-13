Basket divisione regionale La Juve crolla a Monsummano
Nuova sconfitta per la Juve Pontedera Bellaria sul campo di Monsummano nella seconda giornata di Divisione regionale 1, cedendo alla Shoemakers basket Monsummano con il punteggio di 74-61. Buona la prova complessiva dei pontederesi, che hanno interpretato bene la partita e mantenuto l’equilibrio per oltre due quarti, prima di subire l’allungo decisivo nel terzo periodo. Dopo un primo quarto chiuso sul 18-17, la Juve Pontedera ha continuato a restare in partita anche nel secondo parziale di 17-13, grazie a una buona organizzazione difensiva e alla concretezza sotto canestro. Al rientro dagli spogliatoi tuttavia Monsummano ha piazzato un break di 8-0 che ha cambiato l’inerzia della gara, costringendo gli ospiti a inseguire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - divisione
La Scuola Basket Arezzo iscritta al campionato di Divisione Regionale 1
Basket: dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi della Sba sempre più in alto. E ora tanti derby per gli amaranto
Basket Divisione regionale 1 e B femminile. Il quadro dei gironi
PRE MATCH Città di Opera vs Milano Soul Basket Divisione 1 Regionale Girone C (Giornata 3) 12 Ottobre ?Ore 18:00 "Palalombardia" Via Lombardia (Opera) Forza GialloBlù #cittàdiopera #giovanili #staff #basket #maschile #lombardia #prima - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Divisione Regionale 1: la Virtus Luino deraglia nella prima trasferta https://luinonotizie.it/2025/10/08/basket-divisione-regionale-1-la-virtus-luino-deraglia-nella-prima-trasferta/539041… - X Vai su X
Basket divisione regionale. La Juve crolla a Monsummano - Nuova sconfitta per la Juve Pontedera Bellaria sul campo di Monsummano nella seconda giornata di Divisione regionale 1, cedendo alla Shoemakers basket Monsummano con il punteggio di 74- Da msn.com
Basket divisione regionale. Juve Bellaria cede nel finale al Grosseto - La Juve Pontedera Bellaria ha lottato fino all’ultimo ma si è arresa solo dopo un tempo supplementare alla Gea ... Riporta lanazione.it