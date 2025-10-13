Basket buona la prima per la IES a Follonica in Divisione Regionale 2

Pisa, 13 ottobre 2025 – Buona la prima per la IES Sport Pisa, che supera in trasferta Follonica, nella giornata inaugurale del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri hanno condotto sempre in testa, arrivando nel finale ad un vantaggio in doppia cifra.. LA CRONACA – La gara ha avuto un inizio molto equilibrato, con i biancocelesti a condurre ma con un margine piuttosto limitato ( 16-20 alla fine del primo quarto). Nel secondo periodo la IES allunga e, anche grazie ad alcune triple di Fruzza e di Buzzo, raggiunge un vantaggio a due cifre al riposo ( 31-41 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

