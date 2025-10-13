basket ancora una sconfitta per il cus pisa in dr1 sul campo del chimenti livorno

Pisa, 12 ottobre 2025 – Ancora rinviato l’appuntamento con la prima vittoria, per il CUS Pisa targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 1: sul campo della Polisportiva Chimenti Livorno, gli uomini di Stefano Dari hanno però mostrato un netto miglioramento rispetto alla gara persa in casa con CMC Carrara, soprattutto relativamente agli aspetti della difesa (solo 66 i punti subiti) e della tenuta, rimanendo in partita fino al termine. . LA CRONACA – Il primo quarto è in sostanziale equilibrio, con le difese migliori degli attacchi ed i gialloblù che realizzano più dall’arco (3 triple) che dal campo ( 17-15 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

