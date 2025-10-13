Basket ancora una sconfitta per il CUS Pisa in DR1 sul campo del Chimenti Livorno
Pisa, 12 ottobre 2025 – Ancora rinviato l’appuntamento con la prima vittoria, per il CUS Pisa targato Cosmocare, nel campionato di Divisione Regionale 1: sul campo della Polisportiva Chimenti Livorno, gli uomini di Stefano Dari hanno però mostrato un netto miglioramento rispetto alla gara persa in casa con CMC Carrara, soprattutto relativamente agli aspetti della difesa (solo 66 i punti subiti) e della tenuta, rimanendo in partita fino al termine. . LA CRONACA – Il primo quarto è in sostanziale equilibrio, con le difese migliori degli attacchi ed i gialloblù che realizzano più dall’arco (3 triple) che dal campo ( 17-15 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - sconfitta
Basket femminile, seconda sconfitta per l’Italia Under 20 agli Europei. Non bastano Osazuwa e Njoku Edokpaigbe
Basket, Italia sconfitta dalla Lettonia al Torneo dell’Acropolis 2025. Non bastano i 17 punti di Matteo Spagnolo
Basket: Giannis Antetokounmpo spaziale, Italia sconfitta dalla Grecia all’esordio negli Europei
Basket su Torino. . Le parole del tecnico di Livorno Diana, dopo la sconfitta di ieri sera sul campo di Torino. - facebook.com Vai su Facebook
Sconfitta per @geasbasket nella prima trasferta di @EuroCupWomen: vince Szekszard per 78-73. #LBFLIVE - X Vai su X
Basketball, another defeat for CUS Pisa in DR1, on the field of Chimenti Livorno. - Dari's men, however, showed a clear improvement especially in the defence and endurance aspects, remaining in the game until the end. Riporta sport.quotidiano.net
Basket, il CUS Pisa cerca riscatto a Livorno, sponda Chimenti, in Divisione Regionale 1 - Brucia ancora, per i ragazzi di Dari, la brutta sconfitta interna, in casa con CMC Carrara, nella prima di campionato ... Come scrive msn.com