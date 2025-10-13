Basilica di San Pietro turista urina sull’altare | il Papa irritato ordina un rito penitenziale urgente

L'assalto avvenuto sull'altare maggiore davanti a decine di fedeli. Leone XIV, "costernato", pretende una riparazione immediata per restaurare la sacralità del luogo. Gendarmeria vaticana al lavoro sull’identità dell’uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Basilica di San Pietro, turista urina sull’altare: il Papa irritato ordina un rito penitenziale urgente

