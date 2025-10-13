Base logistica di spaccio all' hotel | viene da turista e distribuisce cocaina

Veneziatoday.it | 13 ott 2025

Con un visto turistico organizza lo spaccio in hotel: denunciato un 20enne albanese. L'operazione è della polizia locale di San Donà di Piave e si è conclusa nei giorni scorsi, per la lotta allo spaccio di sostanze nel centro cittadino. Al termine di un’attività investigativa condotta dal nucleo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

