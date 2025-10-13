Bartolo Longo Santo | Il libro di Angelo Scelzo a pochi giorni dalla sua canonizzazione

Si vive ormai la vigilia del 19 ottobre quando, alle 10.30, in Piazza San Pietro, papa Leone XIV proclamerà santo Bartolo Longo, il fondatore del Santuario, delle Opere di carità e della Nuova Pompei. Un’importante tappa di preparazione si è tenuta venerdì scorso nella Sala “Marianna De Fusco” del Santuario, con la presentazione di “Bartolo . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Bartolo Longo Santo: Il libro di Angelo Scelzo a pochi giorni dalla sua canonizzazione

In questa notizia si parla di: bartolo - longo

Verso la beatificazione di Bartolo Longo: proposta di intitolazione del carcere

A Pompei la presentazione del libro ‘Bartolo Longo’

Bartolo Longo e legalità: torneo di padel tra magistrati, amministratori e dipendenti comunali

Solo una settimana al grande evento! Domenica prossima Papa Leone XIV proclamerà Santo il nostro Bartolo Longo. L’attualità del suo messaggio, la sua carità senza limiti, possa provocare il cuore di un mondo che oggi, sempre più, innalza muri e combatte - facebook.com Vai su Facebook

Letture, Bartolo Longo e la storia di Pompei raccontati da un giornalista - X Vai su X

“Bartolo Longo. La santità che si fa storia”: a Pompei la presentazione del libro a pochi giorni dalla canonizzazione - Alle 17 di venerdì 10 ottobre, nella Sala “Marianna De Fusco” del Santuario di Pompei, sarà presentato il libro che Angelo Scelzo, da oltre quarant’anni direttore de “Il Rosario e la Nuova Pompei”, ha ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com

Bartolo Longo nelle pagine di Angelo Scelzo - In vista della proclamazione del Santo che "fondò una città intorno a un Santuario", è stato presentato il libro scritto dal direttore della rivista "Il Rosario e la nuova Pompei" ... Come scrive ilroma.net