È mancato il riscatto ma non la prestazione nella seconda giornata di serie A1 femminile, con la Bartoccini Mc Restauri Perugia che ha tenuto testa alla forte Scandicci. Queste le parole dell'allenatore Andrea Giovi che ha fornito la sua lettura del match: "Abbiamo resistito nel primo set, ma anche nel secondo perché sul finale siamo riusciti a mettere un po' più di qualità nelle nostre azioni, è migliorato il cambio-palla e abbiamo aumentato i giri del motore. Siamo stati bravi fare bene quello che la pallavolo richiede, a partire dalla ricezione, a partire dalle scelte, dalla gestione dei colpi in attacco contro muri come quelli che avevamo di fronte.

Lanazione.it - Bartoccini, la prestazione c'è: "La strada è quella giusta"