Barricato in casa con una pistola a Ciampino 35enne esce dopo più di 24 ore | fuori i genitori

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni si è barricato nell'abitazione di Ciampino dove vive con i genitori. È armato di pistola. Sul posto i carabinieri e un funzionario negoziatore dell'Arma. I genitori dell'uomo sono all'esterno e starebbero bene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

