Baronissi Petta | 2,7 Milioni di Euro per il nuovo accesso al Campus Universitario

Il Comune di Baronissi ha ottenuto un finanziamento pari a € 2.700.000,00, nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 20212027, destinato all'intervento denominato "Potenziamento della Rete Viaria di Accesso all'Università degli Studi di Salerno – Campus di Baronissi". L'opera, di rilevanza strategica per la città, mira a rafforzare la connessione tra il centro urbano e il polo universitario, intervenendo in modo strutturale su uno dei sistemi viari più importanti del territorio. L'investimento consentirà di migliorare in modo sostanziale la mobilità verso il Campus, attraverso il rifacimento dei principali assi stradali di accesso – tra cui Via Allende, Viale Aldo Moro, Via Ferreria, Corso Garibaldi e Via dei Due Principati – oggi interessati da criticità legate all'usura del manto stradale, all'intenso traffico veicolare e alla presenza di tratti non più adeguati agli standard di sicurezza.

