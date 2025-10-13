Barilla lancia il podcast ‘È sempre domenica’ viaggio nel costume italiano con Orietta Berti e Salvatores

(Adnkronos) – Il Gruppo Barilla presenta 'È sempre domenica', il nuovo podcast in dieci episodi realizzato in collaborazione con Chora Media, che racconta il costume italiano attraverso gli oggetti custoditi nell’Archivio Storico Barilla. A guidare il racconto è la voce di Orietta Berti, affiancata da undici protagonisti della cultura pop e della comunicazione, tra cui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Barilla lancia il podcast 'È sempre domenica', viaggio nel costume italiano con Orietta Berti e Salvatores - Tra gli altri protagonisti Enrico Brizzi, Mauro Coruzzi (in arte Platinette), Gavino Sanna e Graziella Carbone

