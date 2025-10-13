Alla 57ª edizione della Barcolana, conclusasi domenica scorsa a Trieste, Honda ha debuttato come Automotive Partner ufficiale, portando in piazza Unità d’Italia uno stand su cui campeggiava, in anteprima nazionale, la nuova Prelude, coupé sportiva attesa nel 2026. La casa giapponese ha animato il Villaggio Barcolana con attività rivolte al pubblico, e ha sponsorizzato eventi collaterali come Barcolana Nuota powered by Honda, la gara in acque libere che ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti e il coinvolgimento speciale di Gregorio Paltrinieri, testimonial e starter d’eccezione. Grande attenzione anche per la mobilità sostenibile e il concorso lanciato da Honda: tra tutti gli equipaggi iscritti alla regata è stata estratta a sorte una Honda Jazz Elegance Full Hybrid, consegnata ufficialmente durante la cerimonia finale a un fortunato equipaggio triestino, protagonista anche in mare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barcolana 2025, anteprima nazionale per Honda Prelude. Arca SGR vince la regata