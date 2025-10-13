Barcella Elettroforniture Spa, leader del settore con sede ad Azzano San Paolo e 40 punti vendita tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, annuncia l’acquisizione del ramo d’azienda ITS di Lombarda Srl, storica realtà attiva dagli anni ’60 nella distribuzione di materiale termoidrosanitario, con cinque punti vendita situati tra la provincia di Bergamo (Albano Sant’Alessandro), Milano (Piazza De Angeli), Como (Beregazzo) e Varese (Cassano Magnago e Saronno). Lombarda Srl ha chiuso il 2024 con un fatturato di circa 10 milioni di euro, grazie alla commercializzazione all’ingrosso di materiale idrotermosanitario e circa 2 milioni di euro grazie a raccorderia in ghisa malleabile e flange, articoli di ferramenta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Barcella Elettroforniture acquisisce il ramo d’azienda ITS di Lombarda Srl