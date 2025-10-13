Bankitalia pagamenti con strumenti elettronici aumentano in Italia

Roma, 13 ott. (askanews) – I pagamenti con strumenti elettronici stanno complessivamente aumentando in Italia, supportati anche dalla crescita del commercio elettronico. Le carte, oltre a rappresentare la principale alternativa al contante per le transazioni al punto di vendita (Pos), continuano anche a essere lo strumento di pagamento più utilizzato, in termini sia di numero sia di valore, per gli acquisti online. Inoltre, crescono i servizi di pagamento digitali tramite dispositivi mobile al Pos e per gli acquisti online (e-payments). E’ la fotografia scattata da “Rapporto sulle abitudini di pagamento dei consumatori in Italia: evidenze dall’indagine Bce del 2024”, pubblicato dalla Banca d’Italia nella collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

