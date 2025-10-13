Banca Annia rimonta vincente all' esordio contro Picco Lecco
Partenza sofferta ma finale in crescendo per la Banca Annia Padova Women, che nella prima giornata di campionato supera il Picco Lecco per 3-2. La squadra di Vincenzo Rondinelli si è ritrovata sotto 2-1, ma ha reagito con lucidità e determinazione, ribaltando il match nei due set finali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Questa sera la B1 Banca Annia torna finalmente in scena al Pala Antenore per la 1^ giornata di campionato! vs Pallavolo Picco Lecco ? Ore 18:00 Palantenore (Padova) L’attesa è finita: inizia la stagione 2025/26: tutto è pronto per il deb - facebook.com Vai su Facebook