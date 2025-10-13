Banca Annia rimonta vincente all' esordio contro Picco Lecco

Padovaoggi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partenza sofferta ma finale in crescendo per la Banca Annia Padova Women, che nella prima giornata di campionato supera il Picco Lecco per 3-2. La squadra di Vincenzo Rondinelli si è ritrovata sotto 2-1, ma ha reagito con lucidità e determinazione, ribaltando il match nei due set finali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

