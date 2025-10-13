Banca Annia rimonta vincente all' esordio contro Picco Lecco

Partenza sofferta ma finale in crescendo per la Banca Annia Padova Women, che nella prima giornata di campionato supera il Picco Lecco per 3-2. La squadra di Vincenzo Rondinelli si è ritrovata sotto 2-1, ma ha reagito con lucidità e determinazione, ribaltando il match nei due set finali. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it