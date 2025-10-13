Bambino reso invalido da un’operazione per un tumore inesistente | condannato l’ospedale Meyer di Firenze

Il Tribunale di Firenze ha deciso che l’ospedale Meyer dovrà risarcire un ragazzo, oggi sedicenne, i suoi genitori ed il fratello maggiore per 3.7 milioni. Il motivo è legato al fatto che il giovane, quando aveva 4 anni, era stato operato per due volte, a distanza di qualche anno, per una presunta rara forma tumorale al cervello che gli provocava alcuni sintomi piuttosto gravi. Oggi il ragazzo è invalido e, da una perizia, è emerso che bastava procedere con terapie farmacologiche. I fatti. Il giovane, quando aveva 4 anni, era stato operato per due volte, a distanza di qualche anno, per una presunta rara forma tumorale al cervello che gli provocava alcuni sintomi piuttosto gravi, tra cui crisi epilettiche continue. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

