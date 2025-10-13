Bambino di 4 anni operato al cervello per un tumore che non c' è finisce in stato vegetativo

13 ott 2025

Operato per ben due volte nel 2012 e nel 2013 all'ospedale pediatrico Meyer per una presunta rara forma tumorale che in realtà si è rivelata un'infiammazione cerebrale che non richiedeva interventi chirurgici ma terapie farmacologiche. Interventi che hanno provocato a quello che era allora un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

