Una gita in agriturismo, e anche i bambini cardiopatici ritrovano il sorriso. Con la dovuta sorveglianza sanitaria, alcuni giovani pazienti in cura nel reparto di cardio-chirurgia del Policlinico San Donato hanno potuto concedersi una trasferta nell’agriturismo Ferdy Wild di Lenna, nella Bergamasca, dove hanno trascorso un’intera giornata all’insegna del contatto con la natura e gli animali. L’iniziativa, promossa da Gsd Foundation e Aicca (Associazione italiana cardiopatici congeniti bambini e adulti), s’inserisce tra quelle pensate per umanizzare le cure. Passeggiate nel verde, lezioni di equitazione e mungitura: sono solo alcune delle attività che il personale dell’agriturismo ha proposto ai giovani visitatori, in totale 25 bambini e ragazzi fra i 7 e i 12 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bambini cardiopatici in gita fra la natura e gli animali alla scoperta dell’agriturismo