Balotelli | Quando entrai in un carcere femminile con mio fratello
Al Festival dello Sport di Trento, Mario Balotelli racconta di quella volta in cui entrò con il fratello Enock in un carcere femminile: "La storia era stata ingigantita, era solo una bravata!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: balotelli - entrai
Mario Balotelli: “Prima di diventare ricco e famoso, non piacevo alle ragazze italiane, nemmeno ad alcune mie compagne di scuola. Dicono di non amare i neri, è stato difficile trovare una ragazza bianca. Così ho provato a frequentare un quartiere a luci rosse Vai su Facebook
Balotelli rifiuta la maglia del Milan: 'Non mi piace' - Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5, ha consegnato un Tapiro d'oro a Mario Balotelli per l'incursione compiuta qualche giorno fa dall'attaccante del manchester City assieme al fratello ... Lo riporta calciomercato.com