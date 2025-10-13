Balotelli | Quando entrai in un carcere femminile con mio fratello

Al Festival dello Sport di Trento, Mario Balotelli racconta di quella volta in cui entrò con il fratello Enock in un carcere femminile: "La storia era stata ingigantita, era solo una bravata!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Balotelli rifiuta la maglia del Milan: 'Non mi piace' - Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5, ha consegnato un Tapiro d'oro a Mario Balotelli per l'incursione compiuta qualche giorno fa dall'attaccante del manchester City assieme al fratello ... Lo riporta calciomercato.com

