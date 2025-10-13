Balotelli al Festival dello Sport | Chi è più forte di me tra i migliori attaccanti della Serie A? Direi lui…

Internews24.com | 13 ott 2025

Inter News 24 Balotelli si paragona ad alcuni dei migliori centravanti della Serie A degli ultimi 20 anni! Le parole dell’ex centravanti nerazzurro. Ospite del Festival dello Sport di Trento, l’ex attaccante dell’ Inter, Mario Balotelli, ha partecipato a un gioco in cui venivano elencati diversi attaccanti. L’obiettivo era quello di parlare solo se il calciatore nominato fosse stato più forte di lui nel suo miglior momento. Durante il gioco, Balotelli è rimasto in silenzio quando sono stati nominati diversi nomi prestigiosi come Vlahovic, Giroud, Pato, Morata, Di Natale, Mertens, Thuram, Dzeko e Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Balotelli al Festival dello Sport: «Chi è più forte di me tra i migliori attaccanti della Serie A? Direi lui…»

