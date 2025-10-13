Balotelli al Festival dello Sport | Chi è più forte di me tra i migliori attaccanti della Serie A? Direi lui…
Inter News 24 Balotelli si paragona ad alcuni dei migliori centravanti della Serie A degli ultimi 20 anni! Le parole dell’ex centravanti nerazzurro. Ospite del Festival dello Sport di Trento, l’ex attaccante dell’ Inter, Mario Balotelli, ha partecipato a un gioco in cui venivano elencati diversi attaccanti. L’obiettivo era quello di parlare solo se il calciatore nominato fosse stato più forte di lui nel suo miglior momento. Durante il gioco, Balotelli è rimasto in silenzio quando sono stati nominati diversi nomi prestigiosi come Vlahovic, Giroud, Pato, Morata, Di Natale, Mertens, Thuram, Dzeko e Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
SuperMario show al Festival dello Sport . Bagno di folla a Trento, energia Balotelli: "Amo l'Italia, sogno un giorno azzurro". Da Ibra ad Allegri, tra Inter, Milan e.... Juve. @Gazzetta_it Qui l'evento completo - X Vai su X
Balotelli ricorda Moratti Durante il Festival dello Sport a Trento, l’ex attaccante nerazzurro ha ricordato l’ex Presidente dell’Inter come colui che gli ha aperto le porte della carriera. Inoltre ha svelato le sue presenze per i i due attaccanti nerazzurri ? #Balot - facebook.com Vai su Facebook
Balotelli: «Dovevo firmare con la Juve, poi scelsi il Milan. Nazionale? Non so cosa sia successo» - Il Festival dello Sport di Trento ha accompagnato l'Italia sportiva e non solo, durante lo scorso fine settimana. Come scrive ilmessaggero.it
DOTT. GIORGIO MARTINI * FESTIVAL SPORT: «BALOTELLI OSPITE? CONOSCIAMO IL SUO COMPORTAMENTO IRRIVERENTE VERSO COMPAGNI – AVVERSARI – ALLENATORI» - mi spiace davvero notare tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento, il calciatore Mario Balotelli. Scrive agenziagiornalisticaopinione.it
Balotelli: “Potevo andare alla Juventus. Sogno? Fare ancora una partita in Nazionale” - L’attaccante ha poi reso svelato un retroscena di mercato: “ Qualche anno fa in teoria dovevo andare alla Juventus, ma alla fine ho firmato con il Milan”. Si legge su gianlucadimarzio.com