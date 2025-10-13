Ballottaggio Aosta | Raffaele Rocco eletto sindaco per soli 15 voti

Ballottaggio Aosta, vittoria al fotofinish: Rocco sindaco per soli 15 voti, Fadda vicesindaca. Con uno scarto di appena 15 voti, Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere, è il nuovo sindaco di Aosta. Al suo fianco, nel ruolo di vicesindaco, l'avvocata Valeria Fadda. La coppia era sostenuta dalle forze autonomiste e dal Partito Democratico, che al secondo turno hanno conquistato il 50,06% delle preferenze, pari a 6.420 voti. Sfida al fotofinish tra centrosinistra e centrodestra. Una vittoria al limite contro il candidato del centrodestra Giovanni Girardini, imprenditore, e la sua vice Sonia Furci, che si sono fermati al 49,94% con 6.

