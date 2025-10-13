Ballerina ucraina in fuga dalla guerra | Se sogno è grazie a una maestra russa

Deruta (Perugia), 13 ottobre 2025 – Una storia, quella di Varvara Hrushanina, ballerina ucraina di 13 anni, che parla di guerra e pace al tempo stesso, perché la danza non ha bisogno di parole e può essere un ponte per mostrare che la solidarietà è possibile anche là dove la storia ha diviso. Quando tre anni fa è arrivata in Umbria, a Deruta, Varvara non immaginava che l’incontro con Uliana Fomenko, maestra russa, le avrebbe cambiato la vita e che la sua passione l’avrebbe portata così lontano. Si è messa in luce sul parquet del PalaTiziano di Roma, durante gli Internazionali di Danza Sportiva, classificandosi al secondo posto, e ora guarda ai campionati Mondiali di novembre, a Sibiu in Romania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

