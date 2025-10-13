Ballando con le Stelle Marcella Bella su Barbara D’Urso | E smuovetela un po’! E' napoletana questa qui
A Ballando con le Stelle, Marcella Bella racconta Barbara D'Urso: sorrisi di plastica e prudenza davanti alle telecamere, invitando la giuria a pungolarla durante le puntate del dancing show. Barbara D'Urso è tornata in televisione dopo essere rimasta lontana dal piccolo schermo per più di due anni, e lo ha fatto scegliendo un palcoscenico inusuale per lei: la pista di Ballando con le stelle. La sua partecipazione è osservata con curiosità dal pubblico e dalle colleghe. Tra queste, Marcella Bella ha sottolineato che D'Urso appare distante e traumatizzata dall'evento che ha segnato il suo allontanamento da Pomeriggio 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
