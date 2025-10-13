Ballando con le Stelle Marcella Bella punge Barbara D’Urso | Non fa nulla

Dilei.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballando con le Stelle continua a regalare momenti di grande divertimento: coreografie spettacolari, stelle che si mettono alla prova e, ovviamente i commenti pungenti dei giudici. E se nell’ultimo periodo Marcella Bella ha avuto da ridire con i commenti del tavolo, ora la cantante si lascia andare a un altro commento. Questa volta, però, ad essere protagonista delle parole della cantante è una collega di palco: Barbara D’Urso. Marcella Bella, il comento su Barbara D’Urso a “Ballando con le Stelle”. La pista da ballo è un palcoscenico unico: le emozioni si trasmettono a passi di danza, intensità e sintonia con il proprio partner per regalare agli spettatori uno spettacolo sempre nuovo ma mai noioso. 🔗 Leggi su Dilei.it

ballando con le stelle marcella bella punge barbara d8217urso non fa nulla

© Dilei.it - Ballando con le Stelle, Marcella Bella punge Barbara D’Urso: “Non fa nulla”

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Chi sale in pista a Ballando Con Le Stelle? Barbara D’Urso Silurata!

ballando stelle marcella bella''Lei è sempre così scioccata'': Marcella Bella punta il dito contro Barbara d’Urso, con lei a Ballando - ''Lei è sempre così scioccata'': Marcella Bella punta il dito contro Barbara d’Urso, con lei a Ballando con le Stelle ... Riporta gossip.it

ballando stelle marcella bellaBallando con le Stelle, Marcella Bella su Barbara D’Urso: "E smuovetela un po’! E' napoletana questa qui" - A Ballando con le Stelle, Marcella Bella racconta Barbara D'Urso: sorrisi di plastica e prudenza davanti alle telecamere, invitando la giuria a pungolarla durante le puntate del dancing show. movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Marcella Bella