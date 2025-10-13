Ballando con le Stelle Marcella Bella punge Barbara D’Urso | Non fa nulla
Ballando con le Stelle continua a regalare momenti di grande divertimento: coreografie spettacolari, stelle che si mettono alla prova e, ovviamente i commenti pungenti dei giudici. E se nell’ultimo periodo Marcella Bella ha avuto da ridire con i commenti del tavolo, ora la cantante si lascia andare a un altro commento. Questa volta, però, ad essere protagonista delle parole della cantante è una collega di palco: Barbara D’Urso. Marcella Bella, il comento su Barbara D’Urso a “Ballando con le Stelle”. La pista da ballo è un palcoscenico unico: le emozioni si trasmettono a passi di danza, intensità e sintonia con il proprio partner per regalare agli spettatori uno spettacolo sempre nuovo ma mai noioso. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Chi sale in pista a Ballando Con Le Stelle? Barbara D’Urso Silurata!
La conduttrice rivela tra le lacrime la fine della storia con Luigi Bruno durante la terza puntata di Ballando con le stelle Vai su Facebook
Nella serata di ieri, sabato 11 ottobre, Ferdinando De Giorgi è stato ospite del famoso dance show 'Ballando con le stelle'. Il tecnico azzurro ha ballato un Valzer con Rebecca Gabrielli sulle note di "We Are The Champions". @Ballando_Rai | @RaiUno - X Vai su X
''Lei è sempre così scioccata'': Marcella Bella punta il dito contro Barbara d’Urso, con lei a Ballando - ''Lei è sempre così scioccata'': Marcella Bella punta il dito contro Barbara d’Urso, con lei a Ballando con le Stelle ... Riporta gossip.it
Ballando con le Stelle, Marcella Bella su Barbara D’Urso: "E smuovetela un po’! E' napoletana questa qui" - A Ballando con le Stelle, Marcella Bella racconta Barbara D'Urso: sorrisi di plastica e prudenza davanti alle telecamere, invitando la giuria a pungolarla durante le puntate del dancing show. movieplayer.it scrive