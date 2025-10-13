Ballando con le Stelle Marcella Bella contro Barbara d’Urso | Non fa niente sempre scioccata Smuovetela
L’atteggiamento di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle non piace a Marcella Bella, cosa ha detto la cantante. Marcella Bella durante un backstage di Ballando con le Stelle si è scagliata duramente contro Barbara d’Urso. La cantante ha avuto da ridire in merito all’atteggiamento della conduttrice e la clip è stata mandata in onda nel programma di Elisa Isoardi ‘Bar Centrale’. Marcella Bella (Screen Raiplay) La nota cantante pensa che la d’Urso sia fin troppo ‘contenuta’ nel programma condotto da Milly Carlucci su Canale 5, tra le varie cose ha detto: “Io mi auguro solo una cosa, di non essere sempre io quella. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
