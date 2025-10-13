Ballando con le Stelle Marcella Bella contro Barbara d’Urso | Non fa niente sempre scioccata Smuovetela

Bollicinevip.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’atteggiamento di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle non piace a Marcella Bella, cosa ha detto la cantante. Marcella Bella durante un backstage di Ballando con le Stelle si è scagliata duramente contro Barbara d’Urso. La cantante ha avuto da ridire in merito all’atteggiamento della conduttrice e la clip è stata mandata in onda nel programma di Elisa Isoardi ‘Bar Centrale’. Marcella Bella (Screen Raiplay) La nota cantante pensa che la d’Urso sia fin troppo ‘contenuta’ nel programma condotto da Milly Carlucci su Canale 5, tra le varie cose ha detto: “Io mi auguro solo una cosa, di non essere sempre io quella. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

ballando con le stelle marcella bella contro barbara d8217urso non fa niente sempre scioccata smuovetela

© Bollicinevip.com - Ballando con le Stelle, Marcella Bella contro Barbara d’Urso: “Non fa niente, sempre scioccata. Smuovetela”

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Chi sale in pista a Ballando Con Le Stelle? Barbara D’Urso Silurata!

ballando stelle marcella bellaBallando con le Stelle, Marcella Bella punge Barbara D’Urso: “Non fa nulla” - Marcella Bella ha commentato la partecipazione di Barbara D’Urso dietro le quinte di “Ballando con le Stelle”: cosa ha detto ... Secondo dilei.it

ballando stelle marcella bellaBallando con le Stelle, Marcella Bella critica Barbara d’Urso: “Smuovetela un po’, mi viene voglia di…” - Elisa Isoardi nel suo programma Bar Centrale ha mostrato una clip del backstage di Ballando Con le Stelle nella quale Marcella Bella ha attaccato Barbara ... Si legge su ilsipontino.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Marcella Bella