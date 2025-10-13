Ballando con le stelle Edwige Fenech su Marcella Bella | Basta dire a una signora che è di una certa età
Dopo le polemiche a Ballando con le stelle su Marcella Bella, è intervenuta anche Edwige Fenech a difenderla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa
Chi sale in pista a Ballando Con Le Stelle? Barbara D’Urso Silurata!
La conduttrice rivela tra le lacrime la fine della storia con Luigi Bruno durante la terza puntata di Ballando con le stelle - facebook.com Vai su Facebook
Nella serata di ieri, sabato 11 ottobre, Ferdinando De Giorgi è stato ospite del famoso dance show 'Ballando con le stelle'. Il tecnico azzurro ha ballato un Valzer con Rebecca Gabrielli sulle note di "We Are The Champions". @Ballando_Rai | @RaiUno - X Vai su X
Edwige Fenech a Da Noi a Ruota Libera: “Dopo Ballando ho riscoperto la danza. Quando ballo, torno ragazza” - a ruota libera" ha raccontato un aspetto inedito e sorprendente della sua vita. Segnala superguidatv.it
Edwige Fenech: “Dopo Ballando ho riscoperto la danza. Ora prendo lezioni due volte a settimana” - a ruota libera e svela la passione ritrovata che le ha cambiato la vita ... msn.com scrive