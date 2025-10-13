Ballando con le stelle e quel labile confine tra lo show e la ' carnevalata'

“Ballando”, abbiamo un problema. Che non è principalmente quello degli ascolti. Seppur inferiori ai numeri di “Tu si que vales”, il referto dell’Auditel per lo show di Rai1 non è affatto umiliante, così come non lo era nella passata edizione, quando Milly Carlucci sorpassò costantemente De. 🔗 Leggi su Today.it