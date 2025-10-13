balestruzzo vince peruzzi per cittannuova

MASSA MARITTIMA Nello scenario della prestigiosa piazza per le rievocazioni storiche, i giovani Sbandieratori e le promesse dell’arte del tiro con la balestra, hanno concluso la due giorni di festeggiamenti per la ricorrenza di San Cerbone Patrono della città di Massa Marittima. C’era attesa per lo svolgimento del Balestruzzo, sceso dal Cassero Senese dove lo si disputa in maggio ed agosto, ma i ragazzini, già esperti tiratori, non hanno risentito di nessuna emozione e alla fine il corniolo ha dato un bel risultato per i colori bianco-rossi di Cittannuova che ha visto salire sul gradino più alto del podio Gianni Peruzzi con Francesca Simionato entrambi dello stesso Terziere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

