Balene – Amiche per sempre 2 si farà? Cosa sappiamo

News tv. – Un’amicizia che ha commosso il pubblico, un mistero finalmente risolto e un finale che lascia aperta una porta sul futuro. Dopo il successo dell’ultima puntata di “Balene – Amiche per sempre”, andata in onda ieri sera su Rai 1, gli spettatori si chiedono: ci sarà una seconda stagione? La serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris, ambientata tra Marche e Roma, si è chiusa con ascolti solidi e una risposta calorosa del pubblico, che ha seguito con affetto la storia di due donne diverse ma unite da un legame autentico, nato dal dolore per la scomparsa dell’amica Adriana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Balene – Amiche per sempre 2” si farà? Cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: balene - amiche

Balene amiche per sempre: guida completa su queste meraviglie dei mari

Su Rai 1 la nuova fiction “Balene – Amiche per sempre”: ecco quando, trama e cast

Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1

Balene – Amiche per sempre 2 si farà o non si farà Cosa sappiamo ? - facebook.com Vai su Facebook

Quarto e ultimo appuntamento con la serie “Balene - Amiche per sempre” su Rai 1. Anticipazioni @VPivetti - X Vai su X

Balene Amiche per sempre 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione/ Finale aperto e possibili scenari - L’interrogativo dei fan dopo il finale di stagione di questa sera: la storia di Evelina e ... Si legge su ilsussidiario.net

Balene – Amiche per sempre 2 si farà? Cosa sappiamo su un’ipotetica seconda stagione - La fiction di Rai1 ha avuto un buon riscontro da parte del pubblico che, quindi, si chiede se ci sarà o meno una ... Segnala fanpage.it