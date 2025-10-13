Balene Adriana è viva?
Anche qualora la prima stagione di Balene – Amiche per Sempre si fosse conclusa senza “carichi pendenti”, ci saremmo augurati di vederne quanto prima una seconda, perchè il garbo e la simpatia di questa serie meritano. Ma dopo il finale andato in onda ieri sera su Rai 1, l’augurio si è fatto necessità. L’ultimo episodio si è chiuso con un cliffhanger davvero inatteso: sul cellulare di Milla (Carla Signoris) è arrivata una chiamata da quello di Adriana (Manuela Mandracchia), l’amica di cui lei e Evelina (Veronica Pivetti) avevano appena sparso in mare le ceneri, scoprendo nel contempo che dietro quella dolorosa morte non c’era stato alcun omicidio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: balene - adriana
Balene, anticipazioni seconda puntata del 28 settembre: Evelina scopre che Adriana aveva litigato prima della morte
Balene, anticipazioni terza puntata del 5 ottobre: Milla chiede il divorzio, rivelato l’ultimo amante di Adriana
Balene - Amiche per sempre finisce stasera su Rai 1: un'altra verità su Adriana scuote l'ultima puntata
Cioè prima lo choc del suicidio e poi fate intendere che Adriana è viva... Voglio immediatamente la seconda stagione devo capire #Balene - X Vai su X
Nella puntata di oggi di Balene 1×05: Milla prende una decisione drastica: vuole il divorzio, e chiede a Cesare di consegnare i documenti a Walter. Intanto, le indagini di Evelina e Milla al Conero proseguono e si concentrano sul vicino di casa di Adriana, Pa Vai su Facebook
Balene conquista il pubblico di Rai 1: “Viva la leggerezza e la spensieratezza” - Ieri 28 settembre è andata in onda una nuova puntata di Balene, la nuova fiction di Rai 1 con protagoniste Carla Signoris e Veronica Pivetti. Scrive msn.com
Balene, anticipazioni seconda puntata del 28 settembre: Evelina scopre che Adriana aveva litigato prima della morte - Le anticipazioni della seconda puntata di Balene – Amiche per sempre in onda domenica 28 settembre alle ore 21:30 su Rai1. Secondo fanpage.it