Anche qualora la prima stagione di Balene – Amiche per Sempre si fosse conclusa senza “carichi pendenti”, ci saremmo augurati di vederne quanto prima una seconda, perchè il garbo e la simpatia di questa serie meritano. Ma dopo il finale andato in onda ieri sera su Rai 1, l’augurio si è fatto necessità. L’ultimo episodio si è chiuso con un cliffhanger davvero inatteso: sul cellulare di Milla (Carla Signoris) è arrivata una chiamata da quello di Adriana (Manuela Mandracchia), l’amica di cui lei e Evelina (Veronica Pivetti) avevano appena sparso in mare le ceneri, scoprendo nel contempo che dietro quella dolorosa morte non c’era stato alcun omicidio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Balene, Adriana è viva?