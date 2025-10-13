Bagaglio gratis fino a 7 kg in arrivo la nuova regola per chi viaggia in aereo

Potrebbe arrivare presto un'importante novità per chi viaggia in aereo: il bagaglio a mano diventerà gratuito se ha un peso entro i 7 kg. A questa regola dovrebbero affiancarsene altre, come il risarcimento garantito in caso di ritardo di oltre 3 ore e il posto vicino a bambini, per chi viaggia con minori. Il tutto rientra in un pacchetto di proposte che è stato approvato dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo e che mira a tutelare i diritti dei viaggiatori. Proprio nel momento in cui molte compagnie aeree applicano delle condizioni non sempre trasparenti, l'Ue si schiera vicino alle persone, cercando di riaffermare i loro diritti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bagaglio gratis fino a 7 kg, in arrivo la nuova regola per chi viaggia in aereo

Diritto al rimborso e bagagli fino a 7kg gratis: al Parlamento Ue si discute di trasporto aereo - La commissione Trasporti e turismo al Parlamento europeo ha adottato le sue linee guida negoziali sulle modifiche ai diritti dei passeggeri aerei dell'Ue con 34 voti favorevoli e due astensioni ... Si legge su msn.com