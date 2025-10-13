Back to the Future presentata la nuova stagione del Teatro Salieri | Tradizione e contemporaneità sempre in dialogo

Il Teatro Salieri di Legnago è pronto a inaugurare una nuova stagione che guarda al futuro partendo dalle proprie radici. Con il titolo “Salieri Back to the Future”, la stagione 2025-2026 celebra il legame tra memoria e innovazione, prendendo ispirazione dal Maestro dei Maestri, Antonio Salieri. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Sabato 26 ottobre 2025 | Castello di Novara TEDxNovara 2025 – "Back to the Future" Il Castello di Novara accoglie una nuova edizione di TEDxNovara, dedicata al tema "Back to the Future": un viaggio tra idee, innovazione e visioni per immaginare il do

Back to the Future: Stoà Design Jam 2025 - Dall’automotive al fashion, dall’aerospazio al digitale e farmaceutico: gli Alumni Stoà, oggi manager e dirigenti internazionali, tornano a Villa Campolieto per i 35 anni della Business School. Secondo napolitoday.it

Ercolano: 35 anni di Stoà, manager e giovani laureati si sono incontrati per “Back to the Future – Design Jam 2025” - C’è chi è partito da queste aule e oggi guida team internazionali. Come scrive videonola.tv