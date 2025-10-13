Back in the Game | Reale Mutua porta in TV le storie autentiche dello sport con Jury Chechi

In onda questa sera. Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi. A inaugurare il format sarà Sara Errani, protagonista della prima puntata in onda lunedì 13 ottobre alle 19.30 su Sky Sport Arena: un racconto intimo e potente della sua carriera, tra sacrifici, rinascite e la capacità di rimettersi in gioco. La settimana successiva, il 20 ottobre alle 19.00, sarà la volta di Gigi Buffon, leggenda del calcio e simbolo di leadership e determinazione. Due icone dello sport italiano per un debutto carico di emozioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

