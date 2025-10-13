Baba Hay Juve sprazzi del talento marocchino con l’Under 17 | ecco com’è andato il suo ingresso contro il Modena Prime impressioni molto positive

di Fabio Zaccaria Baba Hay Juve, prime impressioni sul talento marocchino classe 2009 ex Chisola: l’esordio casalingo contro il Modena nel finale di partita lancia segnali a Grauso. Il focus e le indicazioni sul giocatore. Al minuto 75, sul risultato di 5-1 in favore della Juventus Under 17, Amir Baba Hay fa il suo ingresso in campo al posto di Corigliano. il classe 2009, prelevato dal Chisola in estate, ha quindi potuto segnare la sua terza presenza in bianconero, dopo i poco più che 50 minuti giocati in trasferta fra Carrarese e Parma. Ecco quindi le prime impressioni sul talento marocchino, un focus dedicato interamente a Baba Hay Juve accompagnato dal suo identikit tecnico in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

