Baba Hay Juve sprazzi del talento marocchino con l’Under 17 | ecco com’è andato il suo ingresso contro il Modena Prime impressioni molto positive

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Fabio Zaccaria Baba Hay Juve, prime impressioni sul talento marocchino classe 2009 ex Chisola: l’esordio casalingo contro il Modena nel finale di partita lancia segnali a Grauso. Il focus e le indicazioni sul giocatore. Al minuto 75, sul risultato di 5-1 in favore della Juventus Under 17, Amir Baba Hay fa il suo ingresso in campo al posto di Corigliano. il classe 2009, prelevato dal Chisola in estate, ha quindi potuto segnare la sua terza presenza in bianconero, dopo i poco più che 50 minuti giocati in trasferta fra Carrarese e Parma. Ecco quindi le prime impressioni sul talento marocchino, un focus dedicato interamente a Baba Hay Juve accompagnato dal suo identikit tecnico in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

baba hay juve sprazzi del talento marocchino con l8217under 17 ecco com8217232 andato il suo ingresso contro il modena prime impressioni molto positive

© Juventusnews24.com - Baba Hay Juve, sprazzi del talento marocchino con l’Under 17: ecco com’è andato il suo ingresso contro il Modena. Prime impressioni molto positive

In questa notizia si parla di: baba - juve

Baba Hay Juve, il ds del Chisola Freda: «Amir è pronto per questo percorso. Un giocatore moderno con una classe innata: ve lo racconto dentro e fuori dal campo» – ESCLUSIVA

Cerca Video su questo argomento: Baba Hay Juve Sprazzi