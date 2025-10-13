Azioni Ferrari in discesa target price aggiornato al ribasso | i nuovi importi
Continua la sofferenza del titolo Ferrari, che dopo il tonfo del 9 ottobre hanno continuato la fase calante in Borsa anche all’apertura della nuova settimana, lunedì 13. La prima perdita intraday superiore al 15% aveva cancellato miliardi di capitalizzazione. Ferrari ha tentato un timido rimbalzo nella seduta di venerdì 10 ottobre, chiudendo intorno a 354 euro nel giorno successivo alla presentazione del nuovo piano industriale al 2030. La situazione a metà della mattinata di lunedì 13 ottobre: azioni Ferrari a quota 339,90 euro. Tonfo di Ferrari in Borsa. Nulla da fare: il piano Ferrari, pur coerente con le ambizioni di lungo periodo del Cavallino, ha lasciato il mercato con più dubbi che certezze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: azioni - ferrari
Nelle ultime ore, diversi articoli, anche su testate di rilievo, hanno diffuso la notizia che il crollo del 16% delle azioni Ferrari sia stato causato dalla comparsa - mai avvenuta, peraltro - della prima immagine della Ferrari Elettrica. Questa affermazione è completa - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari elettrica, svelato il cuore tecnologico: ma le azioni crollano dopo il nuovo piano industriale - X Vai su X
Azioni Ferrari in discesa, target price aggiornato al ribasso: i nuovi importi - Il titolo Ferrari continua perdere terreno in Borsa, spingendo gli osservatori a ipotizzare target price più contenuti. Riporta quifinanza.it
Azioni Ferrari: dopo il crollo, scattano 7 downgrade di target price - Dopo il grande crollo di giovedì causato dai target al 20230 più bassi delle stime della vigilia, e il rimbalzino messo a ... Come scrive borsainside.com