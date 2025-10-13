Azioni Ferrari in discesa target price aggiornato al ribasso | i nuovi importi

Continua la sofferenza del titolo Ferrari, che dopo il tonfo del 9 ottobre hanno continuato la fase calante in Borsa anche all’apertura della nuova settimana, lunedì 13. La prima perdita intraday superiore al 15% aveva cancellato miliardi di capitalizzazione. Ferrari ha tentato un timido rimbalzo nella seduta di venerdì 10 ottobre, chiudendo intorno a 354 euro nel giorno successivo alla presentazione del nuovo piano industriale al 2030. La situazione a metà della mattinata di lunedì 13 ottobre: azioni Ferrari a quota 339,90 euro. Tonfo di Ferrari in Borsa. Nulla da fare: il piano Ferrari, pur coerente con le ambizioni di lungo periodo del Cavallino, ha lasciato il mercato con più dubbi che certezze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

