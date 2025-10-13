Azienda Usa Sikorsky annuncia nuovi droni ' Nomad' | Uav a lunga autonomia con capacità di decollo verticale e apertura alare di 3,2 metri

L'americana Sikorsky, di proprietà della Lockheed Martin, ha affermato che i nuovi Nomad potranno essere usati per missioni di sorveglianza, antincendio, soccorso umanitario e trasporto in contesti di crisi, sia sul territorio americano che oltreconfine L’azienda aeronautica Sikorsky, di prop. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Azienda Usa Sikorsky annuncia nuovi droni 'Nomad': Uav a lunga autonomia con capacità di decollo verticale e apertura alare di 3,2 metri

