Azienda Usa Sikorsky annuncia nuovi droni ' Nomad' | Uav a lunga autonomia con capacità di decollo verticale e apertura alare di 3,2 metri
L'americana Sikorsky, di proprietà della Lockheed Martin, ha affermato che i nuovi Nomad potranno essere usati per missioni di sorveglianza, antincendio, soccorso umanitario e trasporto in contesti di crisi, sia sul territorio americano che oltreconfine L'azienda aeronautica Sikorsky, di prop.
Il Ministero della Difesa di Taiwan ha avviato colloqui esplorativi con il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti (U.S. DoW) in ordine al possibile acquisto di elicotteri navali Sikorsky MH-60R Seahawk. La Marina di Taiwan impiega da diversi anni la versione
ChatGpt annuncia il controllo parentale dopo il suicidio di un sedicenne Usa - L'azienda americana di intelligenza artificiale OpenAI ha annunciato che aggiungerà il parental control al suo chatbot ChatGPT, una settimana dopo che una coppia californiana ha presentato una ... Come scrive ansa.it