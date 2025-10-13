Aveva crack e cocaina arrestato il pusher in bici

Aveva crack e cocaina e dopo un inseguimento per le vie del centro è stato arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Foligno: è un 21enne italiano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il risultato è avvenuto durante un servizio volto al contrasto del fenomeno, per una serie di movimenti sospetti tenuti dal giovane che circolava in bicicletta in Largo Giosuè Carducci. Alla vista dei militari che si avvicinavano per un controllo, ha abbandonato il velocipede ed è scappato a piedi in una via adiacente, dove i Carabinieri lo hanno inseguito e fermato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aveva crack e cocaina arrestato il pusher in bici

