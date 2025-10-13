Aversa tentano di rubargli cellullare in piazza Vittorio Emanuele ma lui reagisce | ladri in fuga

Momenti di tensione sabato sera in pieno centro ad Aversa. Erano circa le 23 quando, in piazza Vittorio Emanuele III, un gruppo di tre giovani di nazionalità straniera ha tentato di rubare il cellulare a un uomo anziano. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe accorta del tentativo di furto e avrebbe reagito, riuscendo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

