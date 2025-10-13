Aversa sfratto dal comune alla libreria Il dono | oggi flashmob di solidarietà
Ad Aversa scoppia la polemica per lo sfratto della libreria sociale “Il Dono” dai locali della biblioteca comunale. Il provvedimento, firmato dal dirigente Giovanni Gangi, segue la revoca della concessione per inadempienze e problemi di sicurezza. I rilievi tecnici evidenziano uso non conforme dei locali, materiale combustibile in eccesso e vie di fuga ostruite. La . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: aversa - sfratto
Aversa, sfratto alla libreria "Il Dono": lo sdegno dell'Anpi - #Pupiatv Vai su Facebook
Sfrattata libreria Il Dono di Aversa: Oliviero, atto dannoso - Il Comune di Aversa pochi giorni fa ha notificato l'atto di sfratto nei confronti della Libreria Il Dono, riconosciuta dalla Regione Campania sin dal 2015 come biblioteca sociale. Lo riporta ansa.it
Aversa, sfratto alla Libreria Il Dono. Oliviero: “Un danno per tessuto sociale della città” - Il Comune di Aversa, pochi giorni fa, ha notificato lo sfratto alla Libreria Il Dono, riconosciuta dalla Regione Campania dal 2015 come ... Come scrive pupia.tv