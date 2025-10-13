Aversa sfratto alla libreria Il Dono | sindaco rompe silenzio e chiede revoca del provvedimento
Aversa. A meno di due ore dal flash mob di solidarietà in programma in piazza Santulli, il sindaco di Aversa Franco Matacena rompe il silenzio sulla vicenda della libreria sociale Il Dono, raggiunta nei giorni scorsi da un’ordinanza di sfratto per presunte “inadempienze e problemi di sicurezza”. Aversa, sfratto alla libreria “Il Dono”: sindaco rompe . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: aversa - sfratto
Aversa, sfratto dal comune alla libreria “Il dono”: oggi flashmob di solidarietà
Aversa, sfratto alla libreria "Il Dono": lo sdegno dell'Anpi - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Aversa, sfratto a “Il Dono”: Matacena chiede la revoca del provvedimento - Dopo giorni di tensione, il sindaco Francesco Matacena ha invitato con una nota ufficiale ... pupia.tv scrive
Sfrattata libreria Il Dono di Aversa: Oliviero, atto dannoso - Il Comune di Aversa pochi giorni fa ha notificato l'atto di sfratto nei confronti della Libreria Il Dono, riconosciuta dalla Regione Campania sin dal 2015 come biblioteca sociale. Secondo ansa.it