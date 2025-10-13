Aversa esclusa da Piano Strade Turco replica a Carratù | Altro che fondi persi accuse infondate
“Prima di parlare di“fondi persi”, il consigliere Carratù dovrebbe, quantomeno, leggere con attenzione gli atti. La superficialità con cui si lanciano accuse infondate dimostra quanto sia più semplice alimentare polemiche che confrontarsi con i fatti”. A parlare è Federica Turco, consigliera di maggioranza, che risponde alle accuse del consigliere di minoranza Dino Carratù in merito . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: aversa - esclusa
Aversa esclusa da “Piano Strade”, Carratù: “Un’altra debacle per la città”
NanoTV. . #Avellino - Aggredito il responsabile di irpiniambiente: esclusa la rapina, indaga la polizia #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook