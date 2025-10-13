Aversa esclusa da Piano Strade Turco replica a Carratù | Altro che fondi persi accuse infondate

Teleclubitalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Prima di parlare di“fondi persi”, il consigliere Carratù dovrebbe, quantomeno, leggere con attenzione gli atti. La superficialità con cui si lanciano accuse infondate dimostra quanto sia più semplice alimentare polemiche che confrontarsi con i fatti”. A parlare è Federica Turco, consigliera di maggioranza, che risponde alle accuse del consigliere di minoranza Dino Carratù in merito . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa esclusa da piano strade turco replica a carrat249 altro che fondi persi accuse infondate

© Teleclubitalia.it - Aversa esclusa da “Piano Strade”, Turco replica a Carratù: “Altro che fondi persi, accuse infondate”

In questa notizia si parla di: aversa - esclusa

Aversa esclusa da “Piano Strade”, Carratù: “Un’altra debacle per la città”

Cerca Video su questo argomento: Aversa Esclusa Piano Strade