Aversa confronto del Pd al Cimarosa | Villano verso la sfida regionale

Un momento di confronto sui temi del territorio, ma anche sul presente e sul futuro del Partito Democratico. È quello che si è tenuto sabato sera al Teatro Cimarosa di Aversa, alla presenza di numerosi esponenti e militanti del partito. Durante l’incontro, Marco Villano è stato indicato come la figura più rappresentativa per una candidatura . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, confronto del Pd al Cimarosa: Villano verso la sfida regionale

In questa notizia si parla di: aversa - confronto

Carcere di Aversa: giornata di ascolto, confronto e impegno per il futuro del sistema penitenziario”

La Libreria Sociale “Il Dono” è da anni un presidio di cultura, solidarietà e speranza per Aversa: ha regalato libri a scuole e famiglie, creato spazi di confronto intergenerazionale e promosso progetti per chi ha più bisogno. Non possiamo permettere che un’ordi Vai su Facebook

Aversa, “NOI”: il Pd si stringe attorno a Marco Villano per la regionali - Platea piena al Teatro Cimarosa per NOI, l’iniziativa con cui il Partito Democratico di Aversa ha rimesso al centro comunità e progetto: un ... pupia.tv scrive

VERSO LE REGIONALI - Il Pd di Aversa ‘si chiude’ su Villano: è lui il nostro candidato - 09:24:57 Si è tenuta questa sera ad Aversa l’iniziativa “NOI”, promossa dal Partito Democratico cittadino: un momento di confronto sul presente, il passato e il futuro del partito e della sua comunità ... Scrive casertafocus.net