Avellino ripresa e testa al derby | Milani rientra in anticipo

Tempo di lettura: 2 minuti Archiviata la parentesi di riposo, l’ Avellino torna a sudare al “Partenio-Lombardi”. Due giorni di pausa per ricaricare le energie e ritrovare concentrazione, prima di immergersi nella settimana che porta al derby contro la Juve Stabia, in programma sabato alle 17.15 al “Menti”. Una sfida sempre speciale, capace di infiammare due piazze che vivono di passione e orgoglio, ma che stavolta si giocherà con un’assenza pesante: quella dei tifosi biancoverdi. La decisione del Gos è attesa a ore ma appare ormai scontata. Le tensioni registrate negli ultimi giorni in altri stadi e sulle autostrade italiane hanno convinto le autorità ad adottare la linea dura, negando la trasferta ai sostenitori irpini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

