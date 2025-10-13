Avellino fermati con oltre 21 litri di liquido alla cannabis | denunciate 4 persone
I controlli nel capoluogo irpino hanno portato al sequestro di oltre 21 litri di sostanza a base di cannabis. I quattro uomini, tra i 25 e i 45 anni, sono stati denunciati alla Procura di Avellino. AVELLINO – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso e nell’ambito del piano di controllo del territorio predisposto nel capoluogo irpino. Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato quattro cittadini stranieri originari del Nord Africa, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: avellino - fermati
Spari contro l’auto in centro ad Avellino, fermati 2 giovani per tentato omicidio
Ancora un weekend senza partite ufficiali per la Scandone Avellino, costretta prima al riposo forzato in seguito al ritiro dal campionato di Ferentino e poi al turno di pausa previsto dal calendario. Nonostante l’assenza di impegni ufficiali, il gruppo biancove - facebook.com Vai su Facebook
? Settore giovanile: i risultati delle partite dell'#ASRoma Poker dell'Under 15 all'#Avellino, U16 fermata dai campani sullo 0-0. #DellaRocca firma la vittoria della #Primavera contro il #Frosinone ? Leggi il nostro focus ? https://tinyurl.com/4bcpbke - X Vai su X
Avellino, fermati con 21 litri di “liquido alla cannabis”: 4 denunciati dai carabinieri - Nel corso del fine settimana, i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Avellino hanno denunciato 4 cittadini nordafricani. Come scrive ilgiornalelocale.it