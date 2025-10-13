Avellino fermati con oltre 21 litri di liquido alla cannabis | denunciate 4 persone

I controlli nel capoluogo irpino hanno portato al sequestro di oltre 21 litri di sostanza a base di cannabis. I quattro uomini, tra i 25 e i 45 anni, sono stati denunciati alla Procura di Avellino. AVELLINO – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso e nell’ambito del piano di controllo del territorio predisposto nel capoluogo irpino. Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato quattro cittadini stranieri originari del Nord Africa, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it