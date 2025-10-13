Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati in materia di stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, e nell’ambito del più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto nel capoluogo irpino. Nel corso del fine settimana, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato quattro persone originarie del nord Africa, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, ritenute responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, blitz dei Carabinieri: trovati 21 litri di “liquido alla cannabis”