Avellino al lavoro verso la Juve Stabia | Tutino scalpita

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Avellino ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di sabato contro la Juve Stabia, al termine della pausa per le nazionali. Settimana di preparazione importante per i biancoverdi, che si sono ritrovati al Partenio-Lombardi sotto la guida dello staff tecnico composto da Ametrano, Riccio e dal resto del gruppo collaboratori, in attesa del rientro del tecnico Raffaele Biancolino, impegnato al corso UEFA a Coverciano. La seduta odierna ha previsto un’intensa fase atletica, seguita da esercitazioni tattiche e dalla partitella conclusiva. Buone indicazioni per Gennaro Tutino, che ha preso parte all’intera prima parte dell’allenamento mostrando condizione in crescita, reattività e grande partecipazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino al lavoro verso la Juve Stabia: Tutino scalpita

